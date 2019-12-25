Смольный выделит более 110 миллионов рублей на сохранение религиозных памятников культуры

Губернатор подписал постановление.

В четверг, 30 июля, стало известно, что администрация Петербурга выделит 116,5 миллионов рублей на субсидии по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности религиозных организаций.

Субсидии будут распределены между организациями через конкурс. Деньги можно будет потратить на консервацию памятника, ремонт, реставрацию, приспособление для современного использования, а также на услуги надзора за проведением работ.

Ранее мы писали, что ученые определили место происхождения крупных камней Стоунхенджа.

Фото: pixabay