Смольный выделит более 110 миллионов рублей на сохранение религиозных памятников культуры

В четверг, 30 июля, стало известно, что администрация Петербурга выделит 116,5 миллионов рублей на субсидии по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности религиозных организаций.
Субсидии будут распределены между организациями через конкурс. Деньги можно будет потратить на консервацию памятника, ремонт, реставрацию, приспособление для современного использования, а также на услуги надзора за проведением работ.
Ранее мы писали, что ученые определили место происхождения крупных камней Стоунхенджа.
Фото: pixabay
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