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Смольный выделит более 110 миллионов рублей на сохранение религиозных памятников культуры
Сегодня, 18:18
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smirenny

Смольный выделит более 110 миллионов рублей на сохранение религиозных памятников культуры

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Губернатор подписал постановление.

В четверг, 30 июля, стало известно, что администрация Петербурга выделит 116,5 миллионов рублей на субсидии по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности религиозных организаций.

Субсидии будут распределены между организациями через конкурс. Деньги можно будет потратить на консервацию памятника, ремонт, реставрацию, приспособление для современного использования, а также на услуги надзора за проведением работ.

Ранее мы писали, что ученые определили место происхождения крупных камней Стоунхенджа.

Фото: pixabay

Теги: сохранение памятников
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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