В Северной столице построят два новых детских сада. Соответствующие закупки разместил комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга.
На оба проекта из городского бюджета выделяется 567 миллионов рублей. Согласно документации к закупкам, садики будут введены уже в 2021 году.
Один из них появится на улице Брянцева, он сможет принять 110 детей. Второй – на Добровольцев. Этот сад будет рассчитан на 220 мест.
Как сообщало ранее Piter.tv, новые детсады появятся в Ломоносовском и Всеволожском районах.
Фото: Pixabay.com
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