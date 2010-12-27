В Северной столице почтили память пожарных

В субботу, 23 февраля, на Серафимовском кладбище в Петербурге прошла торжественно-траурная церемония.

В Петербурге почтили память пожарных. 23 февраля на Серафимовском кладбище в Петербурге прошла торжественно-траурная церемония.

На памятном митинге выставили вице-губернатор Владимир Кириллов и начальник ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

По словам вице-губернатора, в Петербурге погибло более двух тысяч пожарных во время блокады Ленинграда.

Алексей Аникин рассказал, что в городе завершается строительство Парка Героев-Пожарных.

Вечером в Петербурге дадут праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Мероприятие пройдет в 21:00.