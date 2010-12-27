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В Северной столице откроется Университет мемологии
Сегодня, 21:26
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IRINA_CHALKINA
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В Северной столице откроется Университет мемологии

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Учеба продлится всего один день. Однако, любой петербуржец сможет получить диплом по специальности "мемолог".

В среду, 23 августа, стало известно, что  в Санкт-Петербурге в рамках Научного пикника любой горожанин сможет получить диплом  по специальности "мемолог". Об этом сообщило издание "Аиф".

Любой желающий после этого курса сможет разбираться в происхождении, систематике и морфологии мемов.

Петербуржцы вместе с детьми помимо этого увидят захватывающие зрелища, поучаствуют в интерактиве, в рамках которого законы природы и химические реакции превратятся в увлекательные игры.

В программе числиться также  выступление главного редактора Arzamas.

Отметим, что на пикнике будут фуд-корты различных блюд современной кухни.

Научный пикник пройдет 2 сентября в Юсуповском саду.

Фото: Pixabay

Теги: дети , мемы , научный пикник спб , университет мемологии
Категории: Лента новостей Новости СПб

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