В Северной столице откроется Университет мемологии

Учеба продлится всего один день. Однако, любой петербуржец сможет получить диплом по специальности "мемолог".

В среду, 23 августа, стало известно, что в Санкт-Петербурге в рамках Научного пикника любой горожанин сможет получить диплом по специальности "мемолог". Об этом сообщило издание "Аиф".

Любой желающий после этого курса сможет разбираться в происхождении, систематике и морфологии мемов.

Петербуржцы вместе с детьми помимо этого увидят захватывающие зрелища, поучаствуют в интерактиве, в рамках которого законы природы и химические реакции превратятся в увлекательные игры.

В программе числиться также выступление главного редактора Arzamas.

Отметим, что на пикнике будут фуд-корты различных блюд современной кухни.

Научный пикник пройдет 2 сентября в Юсуповском саду.

Фото: Pixabay