В Северной столице откроется Университет мемологии

В среду, 23 августа, стало известно, что в Санкт-Петербурге в рамках Научного пикника любой горожанин сможет получить диплом по специальности "мемолог". Об этом сообщило издание "Аиф".
Любой желающий после этого курса сможет разбираться в происхождении, систематике и морфологии мемов.
Петербуржцы вместе с детьми помимо этого увидят захватывающие зрелища, поучаствуют в интерактиве, в рамках которого законы природы и химические реакции превратятся в увлекательные игры.
В программе числиться также выступление главного редактора Arzamas.
Отметим, что на пикнике будут фуд-корты различных блюд современной кухни.
Научный пикник пройдет 2 сентября в Юсуповском саду.
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