В Северной столице открыли первый в стране завод по производству сухих хлебных смесей

На предприятии будут производить закваски, заварки, опары и другие активные ферментные основы для производства хлеба.

В Петербурге открыли первый в Росии завод по производству сухих хлебных смесей. Сообщает "Петербургский дневник".

На предприятии будут производить закваски, заварки, опары и другие активные ферментные основы для производства хлеба. Такая хлебная закваска от обычной не отличается. Разница только в том, что первая представлена в сухом виде. Из-за таких смесей ускоряется выпечка изделий с 36 до 3-х часов. Эксперты уверяют, что все полезные ферменты все равно сохранятся.

На данный момент производители нацеленыв на выпуск 20 тысяч тонн продукции в год. Усилить мощность планируется к 2021 году.

Напомним, что завод начали проектировать с августа прошлого года. Развем инвестиций составил 600 миллионов рублей.

Аналоги такого предприятия существуют и в Европе.

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