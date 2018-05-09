В Северной столице начался парад Победы

Утром 9 мая в Петербурге начался парад Победы.

На Дворцовой площади начался парад Победы. Об этом сообщает "Фонтанка".

К 10 утра среды командующий парадом, начальник штаба ЗВО генерал-лейтенант Виктор Астапов завершил объезд парадных расчетов. После этого на площадь в составе пеших колонн выйдут 4,5 тысячи курсантов и военных. На этот раз в парадном строю пройдут студенты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.

Помимо этого, по площади будут маршировать офицеры окружного штаба, спецназ 2-й отдельной бригады, мотострелки 138-й бригады в Каменке, женщины-военнослужащие 6-й армии ВВС и ПВО и морские пехотинцы 336-й бригады из Балтийска.

Парад принимает командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов. В этом году на Дворцовую выйдет свыше 90 единиц техники. Во главе колонны пройдут советские танки Т-34 и Т-34-85. За ними пойдет современное вооружение: бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун-К", бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, БМП-3, танки Т-72Б3, гаубицы Д-30, "Гиацинт-Б", "МСТА-С", самоходная артустановка "Нона-СВК", система залпового огня "Торнадо-Г", ОТРК "Искандер-М", ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" и зенитно-ракетный С-400 "Триумф". Впервые в параде примут участие автомобили "УАЗ Пикап", с установленными на них беспилотниками "Орлан-10", армейские мотовездеходы и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ.

Воздушную часть составляют транспортные и ударные вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-35 и КА-52, транспортники Ан-26, Ан-12 и Ту-134 и истребители Су-24 МР, МиГ-29, Су-34, Су—27СМ, МиГ-31 и также пара многоцелевых авиационных комплексов пятого поколения Су-35С.

На конец Парада заготовлен сюрприз. Первые лица города и приглашенные ветераны впервые увидят показательные выступления роты почетного караула, исполненные под нетрадиционное музыкальное сопровождение.

Фото: Pixabay