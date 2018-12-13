В Северной столице иностранцы заключают порядка 750 браков ежегодно

В Смольном рассказали, какие варианты по заключению брака для иностранцев существуют в Петербурге.

В Петербурге ежегодно заключается около 750 браков иностранными гражданами. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на Комитет по делам записи актов гражданского состояния.

За прошлый год в городе на Неве в общей сложности расписались 51, 5 тысяч пар. Петербург немного снизил показатели: в 2017 году свадьбу сыграли 52,5 тысяч молодоженов. С апреля 2019 года для влюбленных начала работу онлайн-консультация, которая поможет узнать информацию о возможностях заключения брака.

Отметим, что в Петербурге зарегистрировать отношения можно не только в районных загсах, но и во Дворцах бракосочетания. Чиновники отмечают. что каждое заведение отличается внутренними интерьерами, поэтому жених и невеста смогут выбрать тот, который подходит именно им.

Ранее Piter.tv писал о том, что УК "Пулково" создала фонд на 100 млн для очищения реки Новая.

Фото и видео: Piter.tv