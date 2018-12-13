УК "Пулково" создала фонд на 100 млн для очищения реки Новая

Управляющая компания аэропорта "Пулково" создает фонд для очищения реки Новая. Сейчас в копилке организации уже заложено 100 миллионов рублей. Сотрудники предприятия добавили, что уже к концу июля сточные воды от аэропорта будут переведены в канализационную систему.
Это позволит собственнику водного объекта комплексно подойти к исследованию причин текущего состояния реки и найти эффективные решения
объясняет заместитель гендиректора "Воздушных ворот Северной столицы" Денис Павшинский
Эксперты считают, что сбрасывать отходы в реку может не только Пулково, но и животноводческий комплекс "Предпортовый". Последний предположительно направляет отходы со свалок и полей. Известно, что рабочая группа выясняет источники, которые влияют на экологическую обстановку.
Известно, что в Пулково уже потратили на улучшение качества стоковой системы 220 миллионов рублей.
Ранее Piter.tv писал о том, что суд арестовал имущество экс-главы УК "Пулково" Владимира Якушева.
Фото и видео: Вконтакте/Александра Щипкова
Обсуждение ( 0 )