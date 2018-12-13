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УК "Пулково" создала фонд на 100 млн для очищения реки Новая

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Фонд займется переводом сточных вод в канализацию "Водоканала".

Управляющая компания аэропорта "Пулково" создает фонд для очищения реки Новая. Сейчас в копилке организации уже заложено 100 миллионов рублей. Сотрудники предприятия добавили, что уже к концу июля сточные воды от аэропорта будут переведены в канализационную систему.

Это позволит собственнику водного объекта комплексно подойти к исследованию причин текущего состояния реки и найти эффективные решения

объясняет заместитель гендиректора "Воздушных ворот Северной столицы" Денис Павшинский

Эксперты считают, что сбрасывать отходы в реку может не только Пулково, но и животноводческий комплекс "Предпортовый". Последний предположительно направляет отходы со свалок и полей. Известно, что рабочая группа выясняет источники, которые влияют на экологическую обстановку.

Известно, что в Пулково уже потратили на улучшение качества стоковой системы 220 миллионов рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что суд арестовал имущество экс-главы УК "Пулково" Владимира Якушева.

Фото и видео: Вконтакте/Александра Щипкова

Теги: денис павшинский, пулково, река новая, фонд
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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