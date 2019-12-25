В Северной столице 83 беременных петербурженки болеют коронавирусом

17 из них лечатся амбулаторно.

В понедельник, 13 июля, стало известно, что в Петербурге проходят 83 беременные петербурженки, болеющие коронавирусом.

С начала пандемии COVID-19 в Северной столице болезнь обнаружили у 394 женщин в положении. Отмечается, что сейчас 17 петербурженок лечатся амбулаторно. Также стало известно, что у первой беременной петербурженки, попавшей в больницу с COVID-19 болезнь протекала тяжело, однако медики смогли вылечить женщину, малыш родился здоровым.

Ранее мы писали, что в Петербурге родились 33 младенца с коронавирусом.

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