В регионе введен режим самоизоляции.

В Северной Осетии выявили двух первых заразившихся коронавирусом. Об этом говорился на официальном сайте правительства региона. Через собственный Instagram-аккаунт глава региона Вячеслав Битаров объяснил, что ему пришлось подписать указ о введении в республике режима самоизоляции. Он просил местных жителей не покидать дома без крайней необходимости, а также следовать рекомендациям медиков.

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По данным администрации региона, подтверждения коронавирусного диагноза пришло в Северную Осетию из Москвы. Анализы пациентов проверялись на наличие инфекции в противочумном центре Роспотребнадзора в столице. На данный момент известно, что зараженные изолированы от общества. Их состояние врачи считают удовлетворительным. Люди, имевшие с заболевшими личные контакты, находятся под наблюдением медиков.

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Фото и видео: Instagram/ Вячеслав Битаров