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В Северной Осетии выявили двух первых заразившихся коронавирусом

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В регионе введен режим самоизоляции.

В Северной Осетии выявили двух первых заразившихся коронавирусом. Об этом говорился на официальном сайте правительства региона. Через собственный Instagram-аккаунт глава региона Вячеслав Битаров объяснил, что ему пришлось подписать указ о введении в республике режима самоизоляции. Он просил местных жителей не покидать дома без крайней необходимости, а также следовать рекомендациям медиков.

Правоохранительные органы будут строго следить за соблюдением этого режима гражданами

прокомментировал спикер

По данным администрации региона, подтверждения коронавирусного диагноза пришло в Северную Осетию из Москвы. Анализы пациентов проверялись на наличие инфекции в противочумном центре Роспотребнадзора в столице. На данный момент известно, что зараженные изолированы от общества. Их состояние врачи считают удовлетворительным. Люди, имевшие с заболевшими личные контакты, находятся под наблюдением медиков.

Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии.

Фото и видео: Instagram/ Вячеслав Битаров

Теги: коронавирус, северная осетия
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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