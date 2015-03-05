Общая стоимость нелегальной продукции составила порядка 500 тысяч рублей.

В Северной Осетии полицейские изъяли крупную партию нелегального спиртного. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, на 67-м километре автодороги "Кавказ" Хурикау – Малгобек – Моздок полицейские задержали водителя "Газели". В кузове его машины обнаружили крупную партию немаркированных бутылок с алкоголем, оклеенных этикетками известных производителей. Также правоохранители провели обследование торговой точки и трех гаражных помещений, принадлежащих мужчине.

Всего оперативниками изъято более 1700 емкостей алкогольной и спиртосодержащей продукции без специальных марок общим объёмом свыше 2 тысяч литров. Общая стоимость нелегальной продукции составила порядка 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что более 15 тысяч литров нелегальной алкогольной продукции изъято из оборота в в Рязани.

Видео: МВД по Республике Северная Осетия