Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства ДТП.

В Севастополе младенец выпал из коляски во время поездки в троллейбусе. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Инцидент произошел на улице Павла Силаева. Во время поворота троллейбуса упала коляска с 10-месячным малышом. Его доставили в больницу.

Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения, установленными в салоне троллейбуса. Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства ДТП.

Ранее мы сообщали, что жителя Симферополя приговорили к 10 годам колонии за план подрыва ж/д путей.

Видео: Telegram / Полиция Севастополя