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В Севастополе коронавирусом заразился 3-летний ребенок
Сегодня, 12:32
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MShaffter

В Севастополе коронавирусом заразился 3-летний ребенок

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Малыш подхватил инфекцию от своих родителей.

В Севастополе 3-летний ребенок заразился коронавирусом от своих родителей.

Оперативный штаб по больбе с коронавирусом по городу Севастополю сообщил о еще одном случае инфцировании в городе. Им оказался 3-летний малыш. С начала эпидемии в Севастополе коронавирус подтвержден у 282 человек. Из них 211 человек выздоровели. 57 пациента проходят лечение в стационаре. 

Скончалось в Севастополе 5 человек. Под наблюдением в больницах города находится 250 человек. На домашнем карантине – 842 человека.

Ранее: Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

Фото:pixabay

Теги: коронавирус в регионах, крымские новости, новости крыма, новости севастополя
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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