В Севастополе коронавирусом заразился 3-летний ребенок

Малыш подхватил инфекцию от своих родителей.

В Севастополе 3-летний ребенок заразился коронавирусом от своих родителей.

Оперативный штаб по больбе с коронавирусом по городу Севастополю сообщил о еще одном случае инфцировании в городе. Им оказался 3-летний малыш. С начала эпидемии в Севастополе коронавирус подтвержден у 282 человек. Из них 211 человек выздоровели. 57 пациента проходят лечение в стационаре.

Скончалось в Севастополе 5 человек. Под наблюдением в больницах города находится 250 человек. На домашнем карантине – 842 человека.

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