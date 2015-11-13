В Севастополе 18-летнего петербуржца подозревают в изнасиловании ребенка на черной лестнице

Против злоумышленника возбудили уголовное дело.

В Севастополе сотрудники полиции задержали 18-летнего юношу, приехавшего из Петербурга. Молодого человека подозревают в изнасиловании 12-летней девочки.

По информации Piter.tv, подросток причинил вред пострадавшей на черной лестнице на улице Летчика Лихолетова. К стражам порядка обратилась мать школьницы. Против злоумышленника возбудили уголовное дело.

Девочке понадобилась помощь медиков. Сейчас она находится в больнице.

Ранее на Piter.tv: полицейские задержали петербуржца, стрелявшего в обидчика на улице Пограничника Гарькавого.

Фото: Piter.tv