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В Севастополе 18-летнего петербуржца подозревают в изнасиловании ребенка на черной лестнице
Сегодня, 13:41
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В Севастополе 18-летнего петербуржца подозревают в изнасиловании ребенка на черной лестнице

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Против злоумышленника возбудили уголовное дело. 

В Севастополе сотрудники полиции задержали 18-летнего юношу, приехавшего из Петербурга. Молодого человека подозревают в изнасиловании 12-летней девочки. 

По информации Piter.tv, подросток причинил вред пострадавшей на черной лестнице на улице Летчика Лихолетова. К стражам порядка обратилась мать школьницы. Против злоумышленника возбудили уголовное дело. 

Девочке понадобилась помощь медиков. Сейчас она находится в больнице.

Ранее на Piter.tv: полицейские задержали петербуржца, стрелявшего в обидчика на улице Пограничника Гарькавого.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасиловал девочку, мвд, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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