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Полицейские задержали петербуржца, стрелявшего в обидчика на улице Пограничника Гарькавого
Сегодня, 12:44
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Полицейские задержали петербуржца, стрелявшего в обидчика на улице Пограничника Гарькавого

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У злоумышленника изъяли  пневматический и газовый пистолеты.

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в нападении на неприятеля на улице Пограничника Гарькавого, 36. По версии правоохранителей, злоумышленник выстрелили из пистолета в обидчика во время ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Инцидент произошел в пятницу, 12 августа. В результате случившегося 47-летний петербуржец попал в больницу с ранениями.

Стражи порядка поймали дебошира. Им оказался 30-летний мужчина. У него изъяли  пневматический и газовый пистолеты.

Ранее на Piter.tv: на Финляндской улице опрокинулась машина такси.

Фото: Piter.tv

Теги: мвд, полиция, стрелок, улица пограничника гарькавого
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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