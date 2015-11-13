Полицейские задержали петербуржца, стрелявшего в обидчика на улице Пограничника Гарькавого

У злоумышленника изъяли пневматический и газовый пистолеты.

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в нападении на неприятеля на улице Пограничника Гарькавого, 36. По версии правоохранителей, злоумышленник выстрелили из пистолета в обидчика во время ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в пятницу, 12 августа. В результате случившегося 47-летний петербуржец попал в больницу с ранениями.

Стражи порядка поймали дебошира. Им оказался 30-летний мужчина. У него изъяли пневматический и газовый пистолеты.

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Фото: Piter.tv