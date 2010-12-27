В Сетрорецке задержали мужчину, стрелявшего в воздух

В Сестрорецке наряд ОВО задержал мужчину, открывшего стрельбу из обреза винтовки.

Минувшей ночью, 8 марта в 03.25, сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который открыл огонь из обреза винтовки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Находясь на маршруте патрулирования, наряд ОВО получил информацию о том, что у дома 15 на улице Токарева в городе Сестрорецке находится вооруженный винтовкой мужчина и слышны звуки выстрелов. Сотрудники Росгвардии прибыли по данному адресу и обнаружили, что напротив кафе находится мужчина в плащ-палатке, вооруженный предметом, визуально схожим с винтовкой Мосина. Уточняют в пресс-службе

Нарядом вневедомственной охраны стелок был обезоружен и задержан на месте происшествия.

В результате стрельбы пострадавших нет.

У задержанного были изъяты: плащ-палатка, саперная лопатка, а также обрез винтовки Мосина со следами коррозии. Оружие направлено на экспертизу.

Ранее не судимый мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции. Стало известно, что незадолго до этого он в кафе распивал со своими знакомыми спиртные напитки. В какой-то момент между ним и знакомыми произошел конфликт, причины которого устанавливаются. Мужчина ушел домой, где взял обрез винтовки, а затем вернулся к ресторану, чтобы продолжить выяснение отношений со своими обидчиками.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ГУ Росвагрдии