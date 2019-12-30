В Сети раскритиковали логотип Космических войск США

Всего было предложено шесть вариантов логотипов.

Президент Дональд Трамп в Twitter представил новую эмблему Космических войск США. На логотипе схематически изображена ракета на фоне земного шара, спутника и созвездий.

Римскими цифрами указан год образования шестого подразделения армии – 2019. Всего было предложено шесть вариантов логотипов. Голосование за эмблему для Космических сил Соединенных Штатов прошло в 2018 году.

Однако далеко не всем логотип пришелся по вкусу. Так, пользователи соцсетей нашли в нем отголоски эмблемы из сериала "Стартрек". Аналогичный символ был у "Объединенной федерации планет".

Накануне Пентагон представил форму для служащих новых войск в песочно-зелено-коричневых оттенках.

Фото: Twitter / Donald J. Trump