Блогеры сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

В воскресенье, 26 января, стало известно о том, сколько стоят продукты в самопровозглашенной ДНР. Соответствующее расследование провел блогер Владимир Золкин.
Блогер сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве. Как оказалось, в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле. Так, килограмм помидоров стоят в Донецке 195 рублей (76 гривен) за килограмм, тогда как в Киеве – 80 гривен. Мясо также дешевле –11,8 гривны, а в Украине – 13,4 гривны
Отмечается, что хлеб в Донецке и Киеве стоит практически одинаково. При этом молочные продукты в самопровозглашенной ДНР намного дешевле.
Ранее мы сообщали о том, что первый президент Украины назвал способы возвращения Крыма и Донбасса.
Видео: Youtube / Владимир Золкин
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