Блогеры сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

Выяснилось, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.

В воскресенье, 26 января, стало известно о том, сколько стоят продукты в самопровозглашенной ДНР. Соответствующее расследование провел блогер Владимир Золкин.

Блогер сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве. Как оказалось, в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле. Так, килограмм помидоров стоят в Донецке 195 рублей (76 гривен) за килограмм, тогда как в Киеве – 80 гривен. Мясо также дешевле –11,8 гривны, а в Украине – 13,4 гривны

Отмечается, что хлеб в Донецке и Киеве стоит практически одинаково. При этом молочные продукты в самопровозглашенной ДНР намного дешевле.

Ранее мы сообщали о том, что первый президент Украины назвал способы возвращения Крыма и Донбасса.

Видео: Youtube / Владимир Золкин