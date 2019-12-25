В Сети отреагировали на приказ ВМС США вести огонь по военным кораблям России

В Сети прокомментировали приказ ВМС США вести огонь по военным кораблям России. Пользователи отметили, что данная российский флот не может конкурировать с американским по количественным показателям, но способна превзойти по качественным.
В соцсетях напомнили, что Военно-морской флот РФ оснащен подводными лодками, с которыми не может сравниться ни одна страна мира. Они указали на значимость того, что в боевых действиях важен даже не сам флот, а число ядерных боеголовок. Пользователи интернета уточнили, что по данному параметру Россия не уступает США.
Отмечается, что Вашингтон не в первый раз демонстрирует агрессивное поведение в море. В соцсетях привели в пример указ Дональда Трампа. Согласно документу, в случае противоправных действий около американского флота США оставляют за собой право на них ответить.
На базе США в Германии сработал сигнал тревоги из-за учений ВМФ России.
Фото: Pixabay.com
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