В Сети продают книги Олега Соколова с автографами

Петербуржцы продают творчество местного историка-убийцы.

В Интернете купить книги экс-доцента СПбГУ Олега Соколова можно в пределах 15-30 тысяч рублей. Петербуржцы стали выкладывать на ресурсе "Авито" литературные произведения скандального автора. На данный момент приобрести книгу "Битва двух империй. 1805-1812" можно за 24 тысячи рублей. Еще одна работе "Битва трех императоров" в Сети стоит 22 тысячи рублей. Высокая цена объясняется наличием на книгах подписи писателя. Более "редкий" экземпляр последней книги можно найти в Интернете за 30 тысяч.

Все образцы появились в продаже уже после трагедии и признания Олега Соколова в убийстве Анастасии Ещенко, в период с 10 по 13 ноября. Некоторые реализуют товар в личных аккаунтах. Например, на Facebook можно связаться с продавцом книги "Испанская война и тайна тамплиеров". Ее хозяин отдает за 15 тысяч рублей. Владелец говорит, что вырученные деньги он собирается перевести родителям покойной девушки.

Доброй памяти уже не будет. Никогда. Но книга может принести хоть крохотную, но пользу прокомментировал пользователь Евгений Кречмар

Отметим, что некоторые работы Соколова можно приобрести в интернет-магазинах. Там цены не стали поднимать. Один экземпляр все еще можно купить за 459 рублей. В Испании изымают из продажи книги бывшего сотрудника СПбГУ.

Ранее Piter.tv писал о том, что следственный комитет проверит дело, совершенное Соколовым еще в 2018 году.

Фото: Авито.ру

