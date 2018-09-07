Netflix выпустили трейлер четвертого сезона сериала "Нарко"

Премьера сезона состоится 16 ноября.

Компания Netflix выпустила трейлер нового сезона сериала "Нарко". Премьера ролика состоялась на официальном ютуб-канале сервиса.

Сюжет новых серий переносится из Колумбии в Мексику. Главные роли в четвертом сезоне исполнит американец Майкл Пенья и мексиканец Диего Луна. Актёры воплотят образы агента из отдела по борьбе с наркотиками, который внедряется в преступную группировку, и основателя Гвадалахарского картеля объединившего независимых наркоторговцев в кокаиновую империю.

Премьера сезона состоится 16 ноября.

Ранее мы рассказывали, что Netflix убили персонажа Кевина Спейси в новом трейлере "Карточного домика"

Видео: youtube/ Netflix