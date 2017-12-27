В Сети появился трейлер нового сериала от создателей "Рика и Морти"

В США запускают новый сатирический мультсериал для взрослых. Проект "Горячие улицы" (Hot Streets) создали авторы "Робоцыпа" и "Рика и Морти".

Создатели "Рика и Морти" и "Робоцыпа" запускают новый анимационный сериал. Многосерийная комедия для взрослых получила название "Hot Streets" ("Горячие улицы"). Мультик выйдет на американском канале Adult Swim уже 14 января, сейчас же в Сети был опубликован официальный трейлер первой серии проекта. Это 30-секундное кислотное видео из которого сложно понять общую сюжетную канву "Горячих улиц", однако легко можно понять общий тон юмора. Кислотная графика сопровождается социальными, абсурдистскими, гендерными, медиными и, разумеется, пошлыми шутками.

Известно, что в США новые серии "Горячих улиц" будут выходить еженедельно по воскресеньям. Что касается вселенной сериала, то главным героем проекта является немолодой агент ФБР и его семья. По доброй традиции комедийных мультиков одним из персонажей проекта станет антропоморфный пес, участвующий во всех приключениях нескучной семейки.

Видео: YouTube, Adult Swim