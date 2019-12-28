В субботу, 28 декабря, в сети появился новый трейлер фильма "Соник". Ролик был опубликован на Twitter-странице Sonic_MovieJP.
В нём главный герой предстает в образе малыша.
Сюжет ленты рассказывает о приключениях антpопомоpфного высокоскоростного ежа, который умеет говорить и быстро бегать. Фильм "Соник в кино" создан с совмещением живых актеров и анимации. Его снял кинорежиссер Джефф Фаулер. Сценарий для фильма написали Патрик Кэйси, Уорм Миллер и Орен Юзиэл. Главные роли в фильме исполнили Бен Шварц и Джим Керри.Сюжет ленты рассказывает о приключениях антpопомоpфного высокоскоростного ежа, который умеет говорить и быстро бегать. Фильм "Соник в кино" создан с совмещением живых актеров и анимации. Его снял кинорежиссер Джефф Фаулер. Сценарий для фильма написали Патрик Кэйси, Уорм Миллер и Орен Юзиэл. Главные роли в фильме исполнили Бен Шварц и Джим Керри.
Премьера запланирована на 20 февраля 2020 года.
Ранее мы сообщали о том, что Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части "Дэдпула".
Видео:@Sonic_MovieJP/Twitter
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