В нём главный герой предстает в образе малыша.

В субботу, 28 декабря, в сети появился новый трейлер фильма "Соник". Ролик был опубликован на Twitter-странице Sonic_MovieJP.

В нём главный герой предстает в образе малыша.

Сюжет ленты рассказывает о приключениях антpопомоpфного высокоскоростного ежа, который умеет говорить и быстро бегать. Фильм "Соник в кино" создан с совмещением живых актеров и анимации. Его снял кинорежиссер Джефф Фаулер . Сценарий для фильма написали Патрик Кэйси , Уорм Миллер и Орен Юзиэл . Главные роли в фильме исполнили Бен Шварц и Джим Керри.Сюжет ленты рассказывает о приключениях антpопомоpфного высокоскоростного ежа, который умеет говорить и быстро бегать. Фильм "Соник в кино" создан с совмещением живых актеров и анимации. Его снял кинорежиссер Джефф Фаулер . Сценарий для фильма написали Патрик Кэйси , Уорм Миллер и Орен Юзиэл . Главные роли в фильме исполнили Бен Шварц и Джим Керри.

Премьера запланирована на 20 февраля 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части "Дэдпула".

Видео:@Sonic_MovieJP/Twitter