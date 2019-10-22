В сети опубликовано видео смертельного боя росгвардейца из Бурятии за краповый берет

После боя росгвардеец упал, впал в кому и скончался.

В сети появилось видео смертельного боя росгвардеца.

В Бурятии проходили экзаменационные бои на краповый берет. Во время боя один из росгвардейцев скончался. На опубликованных кадрах видно, что погибший боец вяло реагирует на удары инструктора, а затем попросту падает на землю. Его коллеги кричат ему "Вставай!". Но мужчина уже не смог встать, он впал в кому и скончался, не приходя в сознание.

Гибель бойца Росгвардии подтвердил официально Валерий Грибакин.

Сегодня ранее: Опубликовано видео с моментом гибели молодой женщины на танцполе в Сургуте. На женщину рухнула массивная конструкция.

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