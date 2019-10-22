Опубликовано видео гибели женщины на танцполе в клубе Сургута

Расследование уголовного дела по факту гибели женщины в караоке-клубе завершено и передано в суд.

Расследование уголовного дела по факту гибели 38-летней женщины в караоке-клубе Gallery Club в Сургуте завершено и передано в суд.

Трагедия произошла в июле 2018 года. Женщина отмечала в клубе Gallery Club с друзьями свой день рождения. Женщина танцевала посреди танцпола под огромной конструкцией, на которой были закреплены мониторы. В какой-то момент тяжелая конструкция сорвалась и упала с большой высоты на танцующую женщину. От полученных травм посетительница клуба скончалась на месте.

В отношении директора заведения было заведено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Следствие установило, что директор клуба понимал, что конструкция опасна, но установил ее, не убедившись в её соответствии требованиям безопасности.

На основании собранных доказательств директору развлекательного заведения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека). Расследование уголовного дела завершено, прокурором утверждено обвинительное заключение. СУ СК РФ по ХМАО

Дело передано в суд для рассмотре6ния по существу.

Видео: Следак