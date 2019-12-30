Премьер-министр Украины якобы высмеивает способности президента.

В Сети появилась запись "совещания" Гончарука с критикой Зеленского. На аудиозаписи премьер-министр страны якобы неоднозначно отзывается о президенте. Автор опубликовал запись на YouTube-канале "Как обмануть президента" вечером 15 января. Автор утверждает, что в собрании участвовали также глава Нацбанка, замглавы НБУ и министр финансов. Чиновники якобы собирались на совещание к "тупому президенту".

Мужчина с голосом, который приписывают Гончаруку, просит помочь объяснить Зеленскому ситуацию с курсом доллара, а также способы укрепления валюты и возможность закрытия бюджетных дыр.

У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов говорит голос

Ранее Piter.tv писал о том, что Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии.

Видео: YouTube/ UATV Russian