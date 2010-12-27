Страна намерена сама продавать энергию.

Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии. Премьер Алексей Гончарук заявил, что система станет европейской. Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Мы от этого никуда не денемся, и это историческое решение уже принято. Мы уже постепенно к этому идем прокомментировал чиновник

По прогнозам правительства, отделение и независимое становление системы произойдет уже в 2023 году. Профильные ведомства уже подписали необходимые для этого документы. Такое решение позволит Киеву зарабатывать на экспорте электроэнергии. Ранее правки в законодательство утвердил президент Владимир Зеленский. Они подразумевают запрет на импорт российской электроэнергии по двустороннему договору.

Ранее Piter.tv писал о том, что папа Римский в рождественском послании упомянул Украину.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

