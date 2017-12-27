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В Сети опубликовано видео перехвата самолета-разведчика США у границ РФ

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￼На сайте во­ен­но-морс­ких сил США появилось видео, как российский истребитель перехватил истребителя США.

Военно-морские силы США опубликовали видео, на котором показан перехват самолета-разведчика EP-3 Aries российским истребителем Су-27 над Черным морем. 

На сайте ВМС США указано, что данный маневр был небезопасным, так как Су-27 пролетел мимо EP-3 Aries в 1,5 метров и пересек траекторию движения американского самолета. Также уточняется, что перехват длился около трех часов.

"Российские военные имеют право так действовать в международном воздушном пространстве, но они должны вести себя в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов", сообщается в ведомстве. 

Видео: YouTube - Анжелика Сталиновская

 
Теги: ep-3 aries и су-27 , видео перехвата американского самолета , вмс сша , новости россии , перехват ep-3 aries , перехват истребителя сша
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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    Сегодня 12:23

    Наш Су-27 показал под крыльями ракеты и предупредил! Только и всего! Американским летчикам пришлось менять нижнее белье после прилета на свою базу?

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