В Сети опубликовано видео перехвата самолета-разведчика США у границ РФ

￼На сайте во­ен­но-морс­ких сил США появилось видео, как российский истребитель перехватил истребителя США.

Военно-морские силы США опубликовали видео, на котором показан перехват самолета-разведчика EP-3 Aries российским истребителем Су-27 над Черным морем.

На сайте ВМС США указано, что данный маневр был небезопасным, так как Су-27 пролетел мимо EP-3 Aries в 1,5 метров и пересек траекторию движения американского самолета. Также уточняется, что перехват длился около трех часов.

"Российские военные имеют право так действовать в международном воздушном пространстве, но они должны вести себя в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов", сообщается в ведомстве.

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