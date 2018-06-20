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В Сеть слили данные клиентов ЦБ из черного списка

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В свободном доступе оказались личные данные 120 тыс. человек.

В Интернет попал черный список клиентов банка, составленный ЦБ . Об этом 12 апреля сообщает газета "Комерсантъ".

Известно, что в открытом доступе оказались личные данные 120 тыс. клиентов. На тематических сайтах теперь можно получить их паспортные данные и сведения о юридических лицах.  Список составил Центральный Банк России, после чего разослал его в банки после проверки в Росфинмониторинге.

Сейчас ни одна организация не соглашается с тем,  что утечка допущена по их вине.  В ЦБ ссылаются на некую финансовую организацию, которая несла ответственность за их сохранность. Юристы добавили, что в черный список  по ошибке могли попасть и добросовестные клиенты. Теперь их могут ожидать неприятности связанные с устройством на работу или при банковском обслуживании.

Видео: Piter.tv

Теги: личные данные, центрбоанк, черный список
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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