В Сеть слили данные клиентов ЦБ из черного списка

В свободном доступе оказались личные данные 120 тыс. человек.

В Интернет попал черный список клиентов банка, составленный ЦБ . Об этом 12 апреля сообщает газета "Комерсантъ".

Известно, что в открытом доступе оказались личные данные 120 тыс. клиентов. На тематических сайтах теперь можно получить их паспортные данные и сведения о юридических лицах. Список составил Центральный Банк России, после чего разослал его в банки после проверки в Росфинмониторинге.

Сейчас ни одна организация не соглашается с тем, что утечка допущена по их вине. В ЦБ ссылаются на некую финансовую организацию, которая несла ответственность за их сохранность. Юристы добавили, что в черный список по ошибке могли попасть и добросовестные клиенты. Теперь их могут ожидать неприятности связанные с устройством на работу или при банковском обслуживании.

Видео: Piter.tv