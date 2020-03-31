В Сестрорецке заметили утку с огромным выводком утят

Утке будет сложно защищать такой большой выводок, потому что на них охотятся вороны, чайки и даже щуки.

В понедельник, 11 июля, в Сестрорецке заметили утку с большим выводком птенцов. Местные жители прозвали ее "матерью-героиней". Видео появилось в социальных сетях.

По словам зоолога Павла Глазкова в беседе с "Фонтанкой", средний крохаль, для них рекордное количество птенцов — около 20, потому что утке физически сложно высидеть большое количество яиц. Он отмечает, что у утки их не меньше 40: видимо, это два-три выводка, часть птенцов утка усыновила.

Утке будет сложно защищать такой большой выводок, потому что на них охотятся вороны, чайки и даже щуки. При этом если бы их не приняли в "детский сад", то утят могли уже поймать.

Фото и видео: Вконтакте / Новости Сестрорецка / Маргарита Ковалева

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