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В Сестрорецке заметили утку с огромным выводком утят

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Утке будет сложно защищать такой большой выводок, потому что на них охотятся вороны, чайки и даже щуки.

В понедельник, 11 июля, в Сестрорецке заметили утку с большим выводком птенцов. Местные жители прозвали ее "матерью-героиней". Видео появилось в социальных сетях.

По словам зоолога Павла Глазкова в беседе с "Фонтанкой", средний крохаль, для них рекордное количество птенцов — около 20, потому что утке физически сложно высидеть большое количество яиц. Он отмечает, что у утки их не меньше 40: видимо, это два-три выводка, часть птенцов утка усыновила.

Утке будет сложно защищать такой большой выводок, потому что на них охотятся вороны, чайки и даже щуки. При этом если бы их не приняли в "детский сад", то утят могли уже поймать. 

Фото и видео: Вконтакте / Новости Сестрорецка / Маргарита Ковалева
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Теги: выводок, сестрорецк, утка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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