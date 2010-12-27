В Сестрорецке устанавливают стеклопакеты в школе без крыши

Местные жители возмущены таким "осваиванием бюджета".

В Сестрорецке местные жители удивились странным действиям рабочих. Мигранты устанавливают стеклопакеты на строящееся здание, у которого нет крыши. Очевидцы разместили фотографии в социальных сетях. По данным горожан, пластиковые окна оборудуют в школе 434, которая еще не функционирует. По мнению активистов, таким образом чиновники пытаются освоить бюджет до конца года. Однако к холодам здание не успеют подготовить.

Напомним, что учреждение закрылось еще в 2012 году. Тогда сгорела старая деревянная постройка. В того времени новое помещение для учебы так и не могут достроить. За семь лет объект перешел уже к третьему подрядчику. Несколько раз оно подвергалось нападению мародеров.

Предыдущий подрядчик начинал свои работы с того, что вырубил на участке оставшиеся единичные сосны, которые никому не мешали. Все это выглядит как издевательство. Жители района не верят, что третий подрядчик закончит ремонт прокомментировал очевидец

В 2019 году активисты смогли обратить внимание Беглова на проблему. Он дал поручение завершить строительные работы до первого октября. Ответственные лица не выполнили работу в срок.

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Фото: Вконтакте/Петербургский гражданин, Новости Сестрорецка

