В Сестрорецке водитель маршрутки обнаружил потерявшегося мальчика

В Курортном районе не могут найти родителей малыше шести лет.

В правоохранительные органы привели малыша пяти-шести лет, который не может рассказать о себе ничего.

Потерявшегося мальчика обнаружил водитель маршрутки в Курортном районе. По сообщению свидетеля, он увидел ребенка на улице Сестрорецка. Водитель вызвал на улицу Всеволода Боброва сотрудников по делам несовершеннолетних. Инцидент произошел около половины девятого утра 5 октября. Представители службы вызвали машину скорой помощи, а затем забрали малыша с собой.

В настоящее время полиция устанавливает личность мальчика и разыскивает его родителей.