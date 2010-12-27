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В Сестрорецке водитель маршрутки обнаружил потерявшегося мальчика
Сегодня, 10:02
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lesjasap
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В Сестрорецке водитель маршрутки обнаружил потерявшегося мальчика

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В Курортном районе не могут найти родителей малыше шести лет.

В правоохранительные органы привели малыша пяти-шести лет, который не может рассказать о себе ничего. 
 
Потерявшегося мальчика обнаружил водитель маршрутки в Курортном районе. По сообщению свидетеля, он увидел ребенка на улице Сестрорецка. Водитель вызвал на улицу Всеволода Боброва сотрудников по делам несовершеннолетних. Инцидент произошел около  половины девятого утра 5 октября. Представители службы вызвали машину скорой помощи, а затем забрали малыша с собой. 
 
В настоящее время полиция устанавливает личность мальчика и разыскивает его родителей.
Теги: курортный район , потеряшка , сестрорецк , такси
Категории: Новости СПб

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