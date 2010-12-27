В Сестрорецке семилетнего мальчика сбила машина

Семилетний мальчик попал под колеса автомобиля на Володарской улице в Сестрорецке. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу.
Инцидент произошел вечером 4 июля. По предварительным данным, мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, и его сбила машина. Водитель утверждает, что он не успел среагировать, так как ребенок выбежал на проезжую часть внезапно.
Пострадавшего госпитализировали. У него диагностировали перелом ноги и сотрясение мозга.
Ранее Piter.TV cообщил о том, что в Петербурге из окна выпал двухлетний ребенок.
Фото: vk.com/dorinspb
Обсуждение ( 0 )