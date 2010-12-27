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В Сестрорецке семилетнего мальчика сбила машина
Сегодня, 11:07
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nadezhda_sib

В Сестрорецке семилетнего мальчика сбила машина

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Водитель не успел остановиться.

Семилетний мальчик попал под колеса автомобиля на Володарской улице в Сестрорецке. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу.

Инцидент произошел вечером 4 июля. По предварительным данным, мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, и его сбила машина. Водитель утверждает, что он не успел среагировать, так как ребенок выбежал на проезжую часть внезапно. 

Пострадавшего госпитализировали. У него диагностировали перелом ноги и сотрясение мозга. 

Ранее Piter.TV cообщил о том, что в Петербурге из окна выпал двухлетний ребенок. 

Фото:  vk.com/dorinspb

Теги: дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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