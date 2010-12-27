В Сестрорецке прокуратура закрыла Дачу И. Ф. Кречева

Двери и окна деревянного особняка заколотили досками.

Прокуратура Курортного района заявила об ограничении доступа посторонних лиц на историческую дачу И. Ф. Кречева в Сестрорецке. Об этом 21 марта сообщили на официальном сайте госучреждения. Двери и окна деревянного особняка заколотили досками.

Ранее объект культурного наследия "Дача И. Ф. Кречева" передали управляющей компании ООО "Жилищно-коммунальная служба Курортного района". Организация гарантировала сохранность аварийного здания. Однако, после проверки прокуратуры выяснилось, что коммунальная служба не выполняла свои функции.

Проверяющие увидели, что дача была не заперта. На входной двери в дом попросту отсутствовал замок. В комнатах валялся бытовой и строительный мусор, а стены были разрисованы граффити. Как утверждают в ведомстве, виновное должностное лицо уже привлекли к дисциплинарной ответственности. Объект культурного наследия заперли и заколотили досками.

Деревянная дача в Сестрорецке была построена в 1906 – 1909 годах. В начале ХХ века в этом доме жил доктор медицинских наук Иван Фомич Кречев. В 2001 году КГИОП включил дом в "Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность".

Фото: прокуратура Санкт-Петербурга.