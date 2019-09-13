В Сестрорецке обсудили будущее медицинской реабилитации

Перспективы развития восстановительной медицины в России обсудили на международной научно-практической конференции в Сестрорецке. Семинар приурочили к 45-летию центра реабилитации городской больницы №40.

Лучшие реабилитологи, ведущие травматологи-ортопеды, неврологи, нейрохирурги из главных медицинских центров России, Германии и США собрались в большом зале кинотеатра "Курортный", чтобы обсудить новейшие тенденции восстановительного лечения.

Научно-практическую конференцию приурочили к 45-летию одного из крупнейших в России и Европе реабилитационных центров – на базе городской больницы №40 в Сестрорецке. Первый в СССР центр восстановительной медицины был создан в 1974 году. На сегодняшний момент больница является мощным лечебным учреждением, известным далеко за пределами Петербурга.

Специалисты 40 больницы применяют самые последние разработки из области физики, химии, биологии, используют компьютерные и даже космические технологии. На базе клиники функционирует 7 отделений медицинской реабилитации, оснащенные самыми современными тренажерами и аппаратами для восстановительного лечения.