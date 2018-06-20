В Сестрорецке неизвестный минер звонком эвакуировал целый дом

Жителям пришлось выйти на улицу ради проверки безопасности объекта.

Анонимный звонок сообщил петербургской полиции о "заминировании" жилого здания в городе Сестрорецке. В результате представители правоохранительных органов вывели местное население из квартир на внеплановую прогулку.

Инцидент в Курортном районе произошел вечером 7 апреля. В настоящее время оперативники устанавливают личность телефонного террориста. Известно, что злоумышленник сообщил о бомбе в доме 38 по Дубковскому шоссе. Никаких опасных взрывчатых веществ или предметов при обыске специалисты не нашли.

Фото: Фонтанка.ру