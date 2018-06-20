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В Сестрорецке неизвестный минер звонком эвакуировал целый дом
Сегодня, 7:15
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lesjasap

В Сестрорецке неизвестный минер звонком эвакуировал целый дом

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Жителям пришлось выйти на улицу ради проверки безопасности объекта.

Анонимный звонок сообщил петербургской полиции о "заминировании" жилого здания в городе Сестрорецке. В результате представители правоохранительных органов вывели местное население из квартир на внеплановую прогулку.

Инцидент в Курортном районе произошел вечером 7 апреля. В настоящее время оперативники устанавливают личность телефонного террориста. Известно, что злоумышленник сообщил о бомбе в доме 38 по Дубковскому шоссе. Никаких опасных взрывчатых веществ или предметов при обыске специалисты не нашли.

Фото: Фонтанка.ру

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Теги: сестрорецк, телефонный терроризм
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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