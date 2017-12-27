В Сестрорецке эвакуировали жителей многоэтажки для разминирования дома

Мину нашли в подвале и обезвредили.

Сегодня 30 января днём в дежурную часть отдала полиции в Сестрорецке поступила информация о том, что на набережной реки Сестры, 5 в Сестрорецке был заминирован жилой многоэтажный дома.

После полученной информации дом был оцеплен полицией, из всех квартир жителей эвакуировали на улице.

"Руководство ЖКС решало проблему с отключением коммуникаций. Пожарный автомобиль и скорая помощь прибыли почти сразу, ждали из города ОМОН и команду разминирования с собакой. На улице сегодня мороз, жителей грели в пожарной машине и приглашали в развернутый рядом в Доме детского творчества пункт обогрева на чай", - пишут в группе ЧП Сестрорецк Зеленогорск Курортный.

После жители и рукодство ЖКС дождились специальных служб вместе с собакой. Мина в подвале была найдена и обезврежена. Около 16 часов открыли проезд по набережной и местным жителям разрешили вернуться в свои квартиры.

Видео и фото: группа ЧП Сестрорецк Зеленогорск Курортный