В Сертолово сбитому автомобилем мужчине пришлось больше часа ожидать скорую

Автомобиль, разогнавшийся до предельно большой скорости сбил проходящего мимо мужчину, а также зацепил идущую с ним девушку. Мужчине потребовалась срочная медицинская помощь, получить которую он смог лишь спустя час.

В Сертолово Ленобласти мужчине, которого сбил автомобиль, пришлось ожидать скорую помощь более одного часа. Об этом сообщает сетевое издание "Мойка78".

Как утверждают свидетели случившегося, ДТП произошло около дома номер два, расположенного по Заречной улице. Автомобиль, разогнавшийся до предельно большой скорости сбил проходящего мимо мужчину, а также зацепил идущую с ним девушку. После случившегося водитель авто скрылся с места преступления. Девушка отделалась лишь царапинами, а вот мужчина пострадал куда более серьезно - ему требовалась срочная медицинская помощь.

Свидетели произошедшего помогли ему и укрыли его простыней, вызвав скорую помощь. Однако ждать врачей пришлось долго. При этом переместить пострадавшего также не разрешали, а посоветовали не трогать его и оставлять на том же месте.

Врачи прибыли на место ДТП лишь спустя один час. После чего срочно госпитализировали потерпевшего в одну из городских клиник.

К тому моменту пострадавший был в полусознательном состоянии и не мог внятно ответить на вопросы врачей. Очевидцы отметили, что мужчину сбили, когда он шел из магазина.

Источник: сетевое издание "Мойка78"