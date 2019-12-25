В Сертолово годовалая малышка опрокинула на себя турку с горячим кофе

У ребенка диагностировали термические ожоги спины, плеч и шеи.

В воскресенье, 24 октября, в Детскую городскую больницу №1 в тяжелом состоянии поступила годовалая девочка, которая опрокинула на себя турку с горячим кофе. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Малышку госпитализировали из квартиры на Тихвинской улице в городе Сертолово. У пострадавшей диагностировали термические ожоги спины, плеч и шеи. Девочка получила тяжелые травмы по недосмотру родителей.

Ребенок проживает в полной семье. Отец работает директором фирмы, мать – домохозяйка. Семья на учете в ПДН не состоит. Проводится проверка.

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Фото: pexels.com