Масса изъятой жидкости составила около 2 кг.

В Щелкове ликвидировали подпольную лабораторию по производству мефедрона. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным ведомства, организатором нарколаборатории выступил раннее судимый 28-летний житель столицы. Злоумышленник оборудовал свой подпольный цех в арендованном доме в одном из СНТ городского округа Щелково. Сыщики обнаружили внутри помещения различные емкости с прекурсорами, канистры с жидкостью, стеклянные лотки с неизвестным содержимым и кристаллообразное вещество.

Масса изъятой жидкости составила около 2 кг. По словам задержанного, он планировал сбывать наркотики бесконтактным способом через тайники-закладки на территории округа. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Ставрополье пресекли сбыт свыше 700 кг анаболических стероидов.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА