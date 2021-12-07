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В "Сбере" за год отразили 140 крупных DDoS-атак

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Станислав Кузнецов рассказал о борьбе с допперами.

В "Сбере" заявили, что за год отразили 140 крупных DDoS-атак на свою инфраструктуру. Такое заявление сделал на SOC-Форуме 2021 заместитель руководителя правления компании Станислав Кузнецов.

Мы, например, при поддержке нескольких кредитных организаций, при поддержке ЦБ сейчас объявили войну дропперам. Первая аналитика показала, что у нас активно действует в день около 500 тыс. дропперов.

Станислав Кузнецов, представитель Сбера

Эксперт уточнил, что при поддержке кредитных организаций и регулятора "Сбер" объявил войну дропперам.  Одномоментно специалисты заблокировали порядка 15 тысяч карточек, которые применялись допперами. Эксперт считает, что такими действиями Сбер "попал на 100% в цель". Спикер напомнил о том, что в случае с данной категорией преступлений дела обычно не доходят до судебных разбирательств. Он призвал сформировать такую законодательную базу, которая позволит изменить подходы к задержанию злоумышленников и принять жесткие меры по реагированию на преступную деятельность в киберпространстве.

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Фото и видео: SOC-2021
 

Теги: ddos-атаки, допперы, кибербезопасность, сбер, станислав кузнецов, хакеры
Категории: Интервью, Лента новостей, Новости России,

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