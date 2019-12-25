В Сбербанке заявили, что к 2025 году пластиковые карты станут раритетом

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что пластиковые карты к 2025 году станут раритетом. Об этом пишет "РИА Новости".
По его словам, уже сейчас без пластикового носителя карту открывает каждый четвертый носитель.
Ожидаем, что к концу 2023 года без пластика будет выпускаться 50 процентов карт. А к 2025 году, я думаю, пластиковая карта вообще станет раритетом.
Александр Ведяхин, первый зампред правления Сбербанка
Он подчеркнул, сейчас доля полностью безналичных клиентов выросла почти до полвины. Для сравнения, в 2014 году их доля составляла примерно 25%. Однако спрос на наличные деньги является сезонным. По его словам, в декабре он традиционно становится выше, а в январе – ниже.
Фото: pixabay
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