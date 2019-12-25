В Сбербанке заявили, что к 2025 году пластиковые карты станут раритетом

Россияне отказываются и от наличных денег.

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что пластиковые карты к 2025 году станут раритетом. Об этом пишет "РИА Новости".

По его словам, уже сейчас без пластикового носителя карту открывает каждый четвертый носитель.

Ожидаем, что к концу 2023 года без пластика будет выпускаться 50 процентов карт. А к 2025 году, я думаю, пластиковая карта вообще станет раритетом. Александр Ведяхин, первый зампред правления Сбербанка

Он подчеркнул, сейчас доля полностью безналичных клиентов выросла почти до полвины. Для сравнения, в 2014 году их доля составляла примерно 25%. Однако спрос на наличные деньги является сезонным. По его словам, в декабре он традиционно становится выше, а в январе – ниже.

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