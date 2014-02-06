В Сбербанке рассказали о новом способе кражи данных на "Госуслугах"

Пользователям сообщают, что из-за сбоя приложения их открепили от поликлиники.

Некоторым россиянам пришли уведомления от портала государственных услуг, в которых говорится, что из-за технической ошибки приложения их открепили от поликлиники. Вследствие этого предлагается перерегистрироваться и уплатить пошлину. Об этом в беседе с "РИА Новости" рассказала заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, это очередная схема, придуманная мошенниками. В сообщении от злоумышленников содержится ссылка на сайт, который похож на "Госуслуги, однако таковым не является. На странице пользователям предлагают заполнить анкету, выбрать медицинское учреждение и уплатить пошлину.

В результате проделанной пользователем операции и деньги, и данные оказываются у мошенников. Кроме того, предупредил специалист, если жертва злоумышленников указала свои данные для входа на "Госуслуги", то, используя их, преступники могут оформить кредит или микрозайм. Чтобы избежать такого, россиянам советуют настроить вход в профиль через одноразовый sms-код.

Ранее в МВД предупредили о новых схемах похищения денег мошенниками под видом полицейских.

Фото: Госуслуги