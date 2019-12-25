В МВД предупредили о новых схемах похищения денег мошенниками под видом полицейских

Полиция назвала два мошеннических метода, которые используют лжеполицейские для вымогательства денег.

В правоохранительных органах предупредили о новых схемах похищения денег мошенниками под видом полицейских. Для примера, злоумышленники по телефону могут угрожать жертве уничтожением личного имущества. В этой преступной схеме появляется лже-сотрудник полиции (лже-участковый), который убеждает жертву перевести денежные средства на счет вымогателя, чтобы разоблачить мошенников с поличным.

В 2021 году правоохранители столкнулись с мошенничеством, которое заключается в первоначальном звонке вымогателя с угрозой убийством потерпевшему. источник ТАСС

Еще одной схемой мошенников стал вариант, в котором лжеполицейский становится инициатором звонка жертве. Он входит в доверие, оставляя свой телефонный номер. После этого человеку звонит еще один злоумышленник, прося помочь в поимке преступников. "Клиент" перезванивает "своему" лжеполицейскому, который подтверждает, что ведется операция по задержанию группы. Жертве (обычно - пенсионерам) предлагают перевести крупные суммы денег или скинуть средства с балкона, проявив "гражданскую позицию и оказав содействие правоохранителям".

Во втором квартале 2021 года мошенники похитили у россиян 3 млрд рублей.

Фото: Piter.tv