Во втором квартале 2021 года мошенники похитили у россиян 3 млрд рублей

Россиянам вернули 7,4% от этого объема.

Основным инструментом злоумышленников для хищения денег у россиян остаются методы социальной инженерии. Телефонные мошенники являются одним из главных каналов таких действий, сообщает пресс-служба Центробанка.

Отмечается, что во втором квартале число операций без согласия клиентов увеличилось на 23%, если сравнивать с первым кварталом этого года. Число таких операций составило более 237,9 тысяч. Мошенники похитили у россия во втором квартале более 3 млрд рублей. Это на 38% больше, чем в первом квартале 2021 года. Стало известно, от этого объема средств россиянам вернули 7,4%.

При этом 47% преступлений пришлось во втором квартале на социальную инженерию. Этот показатель стал ниже на 21,6 п.п., если сравнивать с первым кварталом. Как следует из статистики регулятора, основным вектором атак социальных инженеров остается интернет-банк: на него пришлось 81,8% инцидентов во втором квартале 2021 года.

Кроме того, во втором квартале 2021 года Банк России заблокировал примерно 12 тыс. мошеннических номеров.

Ранее мы писали, что в России за неделю цены на бензин выросли в среднем на 7 копеек.

Фото: pixabay