Специалисты смогли наблюдать за ирбисом не более 10 минут.

В Саяно-Шушенском заповеднике на видео попал взрослый снежный барс. Ролик опубликован инспекторами местной кордонной службы на территории южной части Красноярского края. В пресс-службе заповедника уточнили, что ирбиса сотрудники видели только семь раз за последние 20 лет.

Увидеть и запечатлеть на видеокамеру таинственного и скрытного ирбиса в дневное время — большая удача.. пресс-служба заповедника

Официальная представительница заповедника Красноярского края Наталья Литенкова заметила, что наблюдение за хищником продолжалось около десяти минут.

Россияне встретили тигра на оживленной трассе.

Фото и видео: YouTube / Саяно-Шушенский заповедник