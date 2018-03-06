  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:37
81
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Саяно-Шушенском заповеднике на видео попал взрослый снежный барс

0 0

Специалисты смогли наблюдать за ирбисом не более 10 минут.

В Саяно-Шушенском заповеднике на видео попал взрослый снежный барс. Ролик опубликован инспекторами местной кордонной службы на территории южной части Красноярского края. В пресс-службе заповедника уточнили, что ирбиса сотрудники видели только семь раз за последние 20 лет.

Увидеть и запечатлеть на видеокамеру таинственного и скрытного ирбиса в дневное время — большая удача..

пресс-служба заповедника

Официальная представительница заповедника Красноярского края Наталья Литенкова заметила, что наблюдение за хищником продолжалось около десяти минут.

Россияне встретили тигра на оживленной трассе.

Фото и видео: YouTube / Саяно-Шушенский заповедник

Теги: ирбис, саяно-шушенский заповедник, снежный барс
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии