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Медведь в Саяно-Шушенском заповеднике переставил фотоловушку и снял себя на видео

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На видео видно, как хищник сам двигает камеру, а потом залезает на дерево.

Медведь из Саяно-Шушенского заповедника лапой подвинул камеру и снял себя на видео. Ролик опубликовали на сайте заповедника.

На видео видно, как хищник сам двигает камеру, а потом залезает на дерево.

Смешные фото и видео с носами, зубами и "любопытными мордами" крупным планом регулярно пополняют архив заповедника. <…> На этот раз съемка не ограничилась крупными планами.

сотрудники заповедника

На территории заповедника установлены около 80 фотоловушек.

Видеоловушка в Ленобласти запечатлела брачный бой лосей.

Видео: Youtube/Саяно-Шушенский заповедник

Теги: медведь, саяно-шушенский заповедник
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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