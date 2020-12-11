Медведь в Саяно-Шушенском заповеднике переставил фотоловушку и снял себя на видео

Медведь из Саяно-Шушенского заповедника лапой подвинул камеру и снял себя на видео. Ролик опубликовали на сайте заповедника.
На видео видно, как хищник сам двигает камеру, а потом залезает на дерево.
Смешные фото и видео с носами, зубами и "любопытными мордами" крупным планом регулярно пополняют архив заповедника. <…> На этот раз съемка не ограничилась крупными планами.
сотрудники заповедника
На территории заповедника установлены около 80 фотоловушек.
Видеоловушка в Ленобласти запечатлела брачный бой лосей.
Видео: Youtube/Саяно-Шушенский заповедник
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