Медведь в Саяно-Шушенском заповеднике переставил фотоловушку и снял себя на видео

На видео видно, как хищник сам двигает камеру, а потом залезает на дерево.

Медведь из Саяно-Шушенского заповедника лапой подвинул камеру и снял себя на видео. Ролик опубликовали на сайте заповедника.

На видео видно, как хищник сам двигает камеру, а потом залезает на дерево.

Смешные фото и видео с носами, зубами и "любопытными мордами" крупным планом регулярно пополняют архив заповедника. <…> На этот раз съемка не ограничилась крупными планами. сотрудники заповедника

На территории заповедника установлены около 80 фотоловушек.

Видеоловушка в Ленобласти запечатлела брачный бой лосей.

Видео: Youtube/Саяно-Шушенский заповедник