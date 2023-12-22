В Ленинградском зоопарке скончалась 20-летняя самка снежного барса Кира

Она была настоящей долгожительницей, поскольку в дикой природе снежные барсы живут около 10 лет.

В Ленинградском зоопарке на 21-м году жизни скончалась пожилая самка снежного барса Кира. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения 20 марта.

Свой юбилей – 20 лет – Кира отметила в апреле 2023 года. Она была настоящей долгожительницей, поскольку в дикой природе снежные барсы живут около 10 лет.

В Петербург Киру привезли из Канады в 2008 году. Тогда ее возраст составлял 5 лет. Самка ирбиса стала парой самцу Арбату, родила котенка. Их дочка уехала в ОАЭ.

В мае прошлого года для Киры подготовили новый вольер. Несмотря на свой возраст, она забиралась на верхнюю площадку, откуда наблюдала за происходящим. Во внутреннем помещении сотрудники зоопарка сделали удобный спуск-подъем на полочку.

Ветеринарные врачи постоянно следили за состоянием Киры, однако в силу возраста организм работал все хуже: отказывали почки, обострились различные заболевания. Перепады температуры и давления минувшей зимой в особенности отразились на ее здоровье.

Нам будет не хватать царственного взгляда Киры, ее грациозных движений, до последнего дня наш снежный леопард восхищал сотрудников и посетителей зоопарка. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

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Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка