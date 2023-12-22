Отмечается, что в зоопарках ночные обезьяны живут примерно до 25 лет.

Сегодня, 15 марта, в Ленинградском зоопарке 30-летие отмечает ночная обезьяна Инок. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что в зоопарках ночные обезьяны живут примерно до 25 лет. Инок же в свой юбилей лакомится привычными и самыми любимыми лакомствами: цветной капустой, морковкой, картошкой. Правда, из-за стеснительности, подойти решается не сразу.

В Петербург именинник прибыл в 1996 году из Алматы.

По словам киперов, он очень осторожный и стеснительный, поэтому первым не идет на контакт. Днём он практически не выходит из своего домика, что ожидаемо, ведь он ночная обезьяна. А еще Инок может издавать много разных звуков, но при людях, в основном, только ворчит. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцам показали самку андского кондора Еву из Ленинградского зоопарка.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка