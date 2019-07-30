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В Саратовской области подростки справили нужду у "вечного огня"

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Трое подростков осквернили памятник погибшим воинам в городе Маркс Саратовской области.

В Марксе Саратовской области трое подростков осквернили памятник воинской славы.

По сети разлетелось видео с камеры видеонаблюдения в городе Маркс Саратовской области. На данном видео 3 подростка развлекаются у вечного огня мемориала погибшим в ВОВ воинам. Один из подростков сидит на постаменте у вечного огня, второй что-то подносит к самому огню. Ну а третий подросток не нашел ничего лучше как справить малую нужду около постамента.

СМИ со ссылкой на источники в МВД сообщают, что подросткам по 16 лет. На момент осквернения памятника они были пьяны. Двое из них задержаны.

Видео: ВК, ИНТЕРНЕТ

Теги: новости россии, новости саратовской области, нравы, общество, осквернили памятник
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество,

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